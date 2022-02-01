Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 1 Şubat Puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

1 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

1 Şubat Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Miyase oldu. Kurada Miyase ismi çıktı ve 16 puanla çeyrek altını kazandı.

1 ŞUBAT SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

1 Şubat Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Miyase oldu. Kurada Miyase ismi çıktı ve 16 puanla gelinim mutfakta birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 ŞUBAT PUAN DURUMU

Damla: 13

Miyase: 16

Yasemin: 13

Yeşim: 14

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM İZLE

Haberler.com - Gündem