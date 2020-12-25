Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020! Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020 kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın finali yaklaşırken yarışmacılar günün en yüksek puanı için kapışıyor. Haftanın puan durumlarına göre birinci ve elenen isim ise Cuma günü belli oluyor. Bugünkü yeni bölümde puanların birbirine yakın gittiği haftada kaynanaların verdiği puanlar gelinleri şaşırtıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020 kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Ekranların sevile lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Haberimizde, 25 Aralık 2020 Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ 25 ARALIK 2020: GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 24 Aralık puan durumu belli oldu. Onur Büyüktopçu bugüne ait puanları yayınladı.

Elif : 18 + 13 = 31

Aydan : 29 + 10 = 39

Goncanur : 20 + 14 = 34

Pelin : 22 + 6 = 28