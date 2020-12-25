Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020! Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020! Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

25.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:09
Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020! Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020 kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın finali yaklaşırken yarışmacılar günün en yüksek puanı için kapışıyor. Haftanın puan durumlarına göre birinci ve elenen isim ise Cuma günü belli oluyor. Bugünkü yeni bölümde puanların birbirine yakın gittiği haftada kaynanaların verdiği puanlar gelinleri şaşırtıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020 kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Ekranların sevile lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Haberimizde, 25 Aralık 2020 Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020! Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ 25 ARALIK 2020: GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 24 Aralık puan durumu belli oldu. Onur Büyüktopçu bugüne ait puanları yayınladı.

Elif : 18 + 13 = 31

Aydan : 29 + 10 = 39

Goncanur : 20 + 14 = 34

Pelin : 22 + 6 = 28

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Miray Daner Fahriye Evcen Aslı Tandoğan Furkan Palalı
Spor Mustafa Er Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Türk Bakan Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelinim Mutfakta gün birincisi 25 Aralık 2020! Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:10:11. #1.14#
title