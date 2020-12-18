Gelinim Mutfakta gün birincisi 18 Aralık 2020! Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi 18 Aralık 2020 kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın finali yaklaşırken yarışmacılar günün en yüksek puanı için kapışıyor. Haftanın puan durumlarına göre birinci ve elenen isim ise Cuma günü belli oluyor. Bugünkü 600.bölümde Puanların birbirine yakın gittiği haftada kaynanaların verdiği puanlar gelinleri şaşırtıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi 18 Aralık 2020 kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Ekranların sevile lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Haberimizde, 18 Aralık 2020 Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ 17 ARALIK 2020: GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumu belli oldu. Onur Büyüktopçu bugüne ait puanları yayınladı.

Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu. bugün kayınvalidelerinden en yüksek puanı akan isim Gizem oldu. Dün en yüksek puanı Aysun almıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 599. Bölüm Fragmanı yayında! Kaynanalar, hafta finaline etki edecek puanlar veriyor ve dengeleri altüst ediyorlar!

Puanların birbirine yakın gittiği haftada kaynanaların verdiği puanlar gelinleri şaşırtıyor. Kendi gelinlerini de yakacak derecede verilen düşük puanlar, tüm gelinleri eleme potasına sokuyor. Onur Beyin verdiği puanların da eklenmesi ile yarışmadan elenecek olan gelin belirsizliğini koruyor.