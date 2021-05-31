Gelinim Mutfakta Esra sağlık durumu nasıl? Gelinim Mutfakta Esra kim? Gelinim Mutfakta Esra kaç yaşında, aslen nereli?

Bugün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Esra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Gelinim Mutfakta Esra sağlık durumu nasıl? Gelinim Mutfakta Esra kim? Gelinim Mutfakta Esra kaç yaşında, aslen nereli?

Bugün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Esra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Gelinim Mutfakta Esra sağlık durumu nasıl? Gelinim Mutfakta Esra kim? Gelinim Mutfakta Esra kaç yaşında, aslen nereli?

GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİM?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında Esra dikkat çekmekte. Peki, Gelinim Mutfakta Esra kimdir? 4 yıldır evli olan Esra 26 yaşındadır. Aslen Trabzonlu yarışmacı Esra yarışmaya Samsun'dan katılmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün 13:15'te Kanal D ekranlarında.

GELİNİM MUTFAKTA ESRA SAĞLIK DURUMU

Hastaneye kaldırılan ve durumu düzelince stüdyoya dönen Esra, hastalığı ile ilgili, "Küçük çocuğum ve ve hastanede yatmam gerekiyor. Bu nedenle ameliyat olmaktan çekiniyorum" dedi.