Gelinim Mutfakta Esra Birinci kim? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Esra Birinci kim? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİM?
Haftanın 5 günü yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta yarışmacısı Seda dikkat çekmekte. Peki, Esra Birincikimdir? Esra Birinci aslen Trabzonludur ama eşiyle birlikte Samsun'da yaşamaktadır. Ekonomist mezunu Esra, evlendikten sonra çocuklarına bakmak için işinden ayrılmak zorunda kaldı.
GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?
Gelinim Mutfakta yemek yarışma programı haftanın 5 günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Gelinim Mutfakta saat, 13:15'de ekranlarda.