Gelinim Mutfakta Esra Birinci kim? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Esra Birinci kim? Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kaç yaşında, nereli?