Gelinim Mutfakta cuma günü kim elendi? sorusunun yanıtı merak edildi. 17 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 17 Eylül 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GELİNİM MUTFAKTA CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklandı. Haftanın birincisi olarak 5 altın bileziği Aslıhan kazandı. Haftanın en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim ise Yağnur oldu.

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