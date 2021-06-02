Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Haziran puan durumu nedir?

2 Haziran 2021 Çarşamba günü Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta puanları verildi. Oluşan son puan durumuna göre Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Haziran puan durumu nedir? 2 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

2 Haziran 2021 Çarşamba günü Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta puanları verildi. Oluşan son puan durumuna göre Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Haziran puan durumu nedir? 2 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü günü olan 2 Haziran Çarşamba günü 21 puan kazanarak günün birincisi olan gelin Seda oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında bir haftanın finali daha yaklaşıyor. Hafta finaline yaklaşılırken 2 Haziran Çarşamba günü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Geçtiğimiz gün fenalaşan ve geçireceği ameliyat nedeniyle yarışmadan ayrılan Esra'nın yerine Ayten geri dönmüştü. Bugün ise yarışmaya Yağnur damgasını vurdu. Esra'nın kayınvalidesi Fatma hanım bilindiği gibi bir maketini yaptırmıştı. Esra'nın rahatsızlanarak yarışmadan çekilmesiyle birlikte Yağnur, Fatma hanımın maketini çöpe attı.

2 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTIN KİM KAZANDI?

Hafta finali yaklaşırken 2 Haziran 2021 günü, en yüksek puanı kazanan ve rakiplerini geride bırakan gelin Seda oldu. Böylelikle Seda çeyrek altını da kazandı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler en yüksek puanı almak için Çıtır Yufkalı Tavuk yemeği yapmak için kolları sıvadı. Gelinler en güzeli yemekleri yapmak için tüm hünerlerini sergilerken, kayınvalideler ise kendi gelinleri tarafından yapılan yemekleri bularak, en yüksek puan olan 5 puanı kendi gelinlerine vermek için çaba sarf etti.

2 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

1. Yağnur: 53

2. Seda: 50

3. Ayten: 48

4. Deniz: 26