Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

08.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:25
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 8 Şubat puan durumu belli oldu. 4 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

8 Şubat Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve Gelinim Mutfakta kim birinci oldu soruları cevap buldu! Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla sürprizlere ve lezzetli yemeklere devam ediyor. Gelinim Mutfakta 8 Şubat puan durumu kayınvalideler tarafından belirlendi. Her gün bir kişi çeyrek altını almaya hak kazanırken bugün çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Peki, 8 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 8 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu!

5 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

5 Şubat Perşembe günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında 1. henüz açıklanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

5 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümde Aysun 19 puanla 1. oldu.

Aysun: 19

Zeynep: 16

Esin: 15

Ayten: 14

8 ŞUBAT PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yayınlanan bölümde 1. olan kişi henüz açıklanmadı. Mercan Kebap tarifleri ile çeyrek altını kazanmaya çalışacaklar.

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