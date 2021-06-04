Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 4 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

4 Haziran 2021 Perşembe günü Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta puanları verildi. Oluşan son puan durumuna göre Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 4 Haziran puan durumu nedir? 4 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

4 Haziran 2021 Perşembe günü Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta puanları verildi. Oluşan son puan durumuna göre Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 4 Haziran puan durumu nedir? 4 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nin bu haftaki birincisi Seda Hanım oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 144. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!

Hafta toplamında en düşük puanları Ayten Hatamova Gürüf ve Deniz Bozdoğan aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GELİNİM MUTFAKTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Haziran 2021'de yayınlanan 720. Bölümde Deniz Bozdoğan-Serap Seylan, Seda Yılmaz-Nagehan Yılmaz, Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf ve Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler çiftleri "Limon ve Biberiyeli Top Kek" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta programında bu hafta Deniz Hanım elendi.