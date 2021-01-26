Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 26 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumuna göre bir isim çeyrek altını aldı. Gelinler ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programda her gün farklı yemekler deneniyor. Günün sonunda bir kişi birinci oluyor. Peki, 26 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu açıklandı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yapımda 4 gelin yemek yapıyor, kayınvalidelerde puanlamada etkili oluyor. Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da 26 Ocak puan durumunu en yüksek alan çeyrek altını kazanacak. Gelinim Mutfakta 26 Ocak gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 26 Ocak gün birincisi açıklandı. Bugün en yüksek puanını Zeynep alarak çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER OLDU?

Zeynep, "Oğlunuz sizi arıyor ve 'anne ben evledim' diyor" diye haber verse ne hissedersiniz?" sorusuyla karışık söylediği cümle ile Seda Hanımı derin düşüncelere salıyor. Yasemin Hanım, Nurten Hanımı "1'lerin kraliçesi" ilan etmesi ortalığın karışmasına yetiyor. Yarışma yemeği ise, gelinleri bir hayli zorluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 26 OCAK PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu günün değerlendirmesinin ardından belli oldu. Zeynep 24 puan alarak birinci seçildi.