Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Şubat puan durumuna göre bir isim çeyrek altını aldı. Gelinler ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programda her gün farklı yemekler deneniyor. Günün sonunda bir kişi birinci oluyor. Peki, 2 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 2 Şubat puan durumu

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Şubat puan durumu açıklandı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yapımda 4 gelin yemek yapıyor, kayınvalidelerde puanlamada etkili oluyor. Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da 2 Şubat puan durumunu en yüksek alan çeyrek altını kazanacak. Gelinim Mutfakta 2 Şubat gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta 2 Şubat puan durumu sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 2 Şubat gün birincisi açıklandı. Bugün en yüksek puanını Aysun alarak çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER OLDU?

Zeynep, "Oğlunuz sizi arıyor ve 'anne ben evledim' diyor" diye haber verse ne hissedersiniz?" sorusuyla karışık söylediği cümle ile Seda Hanımı derin düşüncelere salıyor. Yasemin Hanım, Nurten Hanımı "1'lerin kraliçesi" ilan etmesi ortalığın karışmasına yetiyor. Yarışma yemeği ise, gelinleri bir hayli zorluyor.

2 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Aysun: 22

Zeynep: 21

Esin: 15

Ayten: 5

2 ŞUBAT SALI GÜNÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 2 Şubat elenen isim açıklandı. 67 puanla Sibel gelin yarışmaya veda eden isim oldu ve elendi.