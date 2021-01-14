Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Gelin Mutfakta puan durumu nasıl? Sini köftesi nasıl yapılır?

Ekranların sevilen programlarından olan Gelinim Mutfakta, Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 14 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelen Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Gelin Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Haftanın üçüncü gününde gelinler arasında en yüksek puanı alabilmek için amansız mücadele yaşanıyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen yarışmada en düşük puanı alan yarışmacı elenirken, en yüksek puanı alan isim çeyrek altınları topluyor. Aysun, Gizem, Zeynep ve Memduh arasında rekabet artarken izleyiciler gün birincisini merak ediyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 14 OCAK 2021

Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Haftanın dördüncü gününde gelinlerin alacağı puanlar altın bilezikleri kazanmalarında etkili oluyor. Haberimizde, gelinlerin aldıkları puanlara ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Seda Sayan, en yüksek puanı Zeynep'e verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Günün yarışma konusu yemek Empanadas olunca Latin dansları mutfağa kıvrak ezgilerini yayıyor. Seda Sayan, kaynanalarla yaptığı Latin dansı ile herkesi çok eğlendiriyor. Keyifli anlardan sonra başlayan yarışmada ise, yarışmacıları bir telaş sarıyor. Hafta ortasına gelindiğinde birbirine yakın olan puanlar yarışmacılar arasındaki rekabeti kızıştırmaya yetiyor.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Ocak puan durumu Seda Sayan tarafından günün sonunda açıklandı. Bugün Gizem ve Aysun aynı puanı aldı. Yapılan kura sonucu Gizem çeyrek altını aldı.

Gizem: 17

Aysun: 17

Zeynep: 16

Memduha: 16

SİNİ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER ;

1,5 su bardağı ince bulgur

1/2 su bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su

1 adet haşlanmış patates

1/4 su bardağı un

1 adet yumurta beyazı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam kimyon

İç malzemesi için ;

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı ince doğranmış maydanoz

1/2 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için ;

1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI ;

Derince bir kabın içerisine irmiği ve bulguru alın, üstlerine 1 su bardağı sıcak suyu gezdirip, biraz karıştırın.

Kabın ağzını streç filmle kapatın ve bu şekilde yaklaşık 10 dakikalığına kabarmaya bırakın.

İrmik ve bulgur kabardıktan sonra üstüne haşlanmış patatesi ezerek ilave edin.

Ardından unu, bir yumurta ve bir yumurta beyazını, salçayı, 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve baharatlarını da ekleyip elinizle güzelce yoğurun.

Hamur kıvamına gelen karışımı ikiye bölün ve buzdolabında 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Hamur dinlenirken, iç harcını hazırlayın.

Bir tavaya yağı alın ve biraz kızdırdıktan sonra kıymayı ekleyip, güzelce kavurun.

Ardından küp küp doğradığınız kuru soğanı da ilave edip kavurun.

Salça, maydanoz ve cevizi de ekleyip, birkaç dakika daha kavurduktan sonra altını kapatın. İç harcınız hazır.

Bir fırın kabının dibini ve kenarlarını yağlayın.

İkiye bölüp, dolaba kaldırdığınız hamuru alın ve bir parçasını dümdüz olacak şekilde hafifçe bastırarak fırın kabının zeminine yayın.

Üstüne hazrladığınız iç harcı güzelce ekleyin ve yayın.

İç harcın üstüne kalan hamuru da ellerinizle güzelce bastırarak dümdüz olacak şekilde ve tüm fırın kabını kaplayacak şekilde yayın.

Üstünün daha düz olması için bir kaşığın tersini de kullanabilirsiniz.

Ardından bir bıçak yardımıyla sini köfteyi dilimleyin.

1 çay bardağı zeytinyağını da üstüne gezdirip, önceden ısıtıığınız 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Pişirme süresinin sonunda fırından çıkartın ve sıcak servis edin.