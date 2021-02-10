Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 10 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 10 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

10.02.2021 13:58 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:03
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 10 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 10 Şubat puan durumu belli oldu. 10 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

10 Şubat Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve Gelinim Mutfakta kim birinci oldu soruları cevap buldu! Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla sürprizlere ve lezzetli yemeklere devam ediyor. Gelinim Mutfakta 10 Şubat puan durumu kayınvalideler tarafından belirlendi. Her gün bir kişi çeyrek altını almaya hak kazanırken bugün çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Peki, 10 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 10 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu!

10 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Şubat Gelinim Mutfakta yarışması birincisi henüz açıklanmadı. Dün Gelinim Mutfakta birincisi haberimizde yer almaktadır. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

9 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Şubat Perşembe günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında 1.'si Zeynep oldu.

8 ŞUBAT PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

8 Şubat Pazartesi yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi Aysun oldu. Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde.

Aysun:21

Zeynep: 17

Ayten:14

Damla:10

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