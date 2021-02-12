Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrekleri kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
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Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrekleri kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

12.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:53
Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrekleri kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan, Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Sevilen gündüz programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrekleri kim aldı? 12 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

Muzlu beyaz çikolatalı kapkek tarifi ile yarışan yarışmacılardan kim 1. oldu? Kanal D ekranlarında, saat 13.00'da başlayan yarışmanın 1.'sini haberimizden takip edebilirsiniz.

11 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün, saat 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

Zeynep: 22

Damla: 16

Aysun: 15

Ayten: 8

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