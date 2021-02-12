Gelinim Mutfakta Ayten kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten ve kaynanası Neriman kimdir?
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Gelinim Mutfakta Ayten kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten ve kaynanası Neriman kimdir?

12.02.2021 15:10 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:15
Gelinim Mutfakta Ayten kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten ve kaynanası Neriman kimdir?

Yarışmacıların günün 1. 'si olmak için kıyasıya mücadele ettiği Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Ayten kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten ve kaynanası Neriman kimdir?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta Ayten kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten ve kaynanası Neriman kimdir? Detaylar haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

6 senedir evli olan Ayten, yarışmaya kendisinin başvurması sonucu geldiklerini dile getirdi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten hanım, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN VE KAYNANASI NERİMAN KİMDİR?

Azerbaycanlı olan gelin ve kayınvalide çiftimiz, dans konusunda da hayli yetenekli gözüküyorlar. Gelin ve kayınvalide ara sıra tartışsa da dans videoları ilgi çekiyor.

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