Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?
4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışması olan Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?
4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışması olan Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 13:15'de yayınlanmakta.
GELİNİM MUTFAKTA AYNUR KİM?
Yarışmaya iddialı giriş yapan Gelinim Mutfakta yarışmacısı 4 Temmuz 2019 tarihinde evlendi. Adanalı gelini olduğunu dile getiren yarışmacı Aynur Haktanır, eşi birlikte kullandığı "caglaraynurhaktanir" kullanıcı hesabını kullanmaktadır.