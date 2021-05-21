Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?
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Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?

Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?
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4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışması olan Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?

4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışması olan Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 13:15'de yayınlanmakta.

GELİNİM MUTFAKTA AYNUR KİM?

Yarışmaya iddialı giriş yapan Gelinim Mutfakta yarışmacısı 4 Temmuz 2019 tarihinde evlendi. Adanalı gelini olduğunu dile getiren yarışmacı Aynur Haktanır, eşi birlikte kullandığı "caglaraynurhaktanir" kullanıcı hesabını kullanmaktadır.

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Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta? - Haberler
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