Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?

4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışması olan Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, aslen nereli? Aynur Haktanır ne iş yapmakta?