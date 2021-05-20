Gelinim Mutfakta Aynur kim? Gelinim Mutfakta Aynur kaç yaşında, ne iş yapmakta?

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D 20 Mayıs Gelinim Mutfakta canlı yayın izle!

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün 13:15'te Kanal D ekranlarında.

GELİNİM MUTFAKTA AYNUR KİM?

Bu hafta yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına iddialı giriş yapan Aynur Hanım,4 Temmuz 2019 tarihinde evlendi. Kendi soyadını taşıdığı bir erkek giyim markasının da sahibidir. Dün yayınlanan bölümde en yüksek puanı alarak çeyreğin sahibi oldu.