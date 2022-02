Gelinim Mutfakta yarışması, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanıyor. Gelinlerin yemek yaptığı, kayınvalidelerin jüri olup yemekleri oyladığı ve bununlabirlikte her gün bir çeyrek altın kazanma şansı yakalayan gelinler, haftanın son günü Cuma beş altın bileziğin sahibi oluyorlar. Gelinim Mutfakta 9 Şubat canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 9 Şubat canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 9 Şubat canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 9 Şubat canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta ne zaman yayınlanıyor? Detaylar haberimizdedir….

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 9 ŞUBAT CANLI İZLEME LİNKİ!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde doğmuştur. İstanbul'da dünyaya gelen Nursel Ergin, Var Mısın Yok Musun? yarışması ile tanınmıştır. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm isminde bir kızı bulunuyor.

Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Nursel Ergin 2017 yılında Murat Akyer ile evlenmiştir.

Günümüzde ise Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Haberler.com - Gündem