Gelinim Mutfakta 647. bölüm fragmanı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta 646. bölüm full izle! Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu!
22.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:44
Hafta içi yayınlanan Gelinim Mutfakta 647. bölüm fragmanı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta 646. bölüm full izle! Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu?
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 647. bölüm fragmanı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta 646. bölüm full izle! Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 647. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
GELİNİM MUTFAKTA 646. BÖLÜM FULL İZLE!
Gelinim Mutfakta 646. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! 22 Şubat Pazartesi kazanan kişi Aysun oldu.
22 ŞUBAT PUAN DURUMU
Aysun: 23
Ayten: 16
Zeynep:14
Esra:6