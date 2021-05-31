Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Esra sağlık durumu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Aynur instagram! Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta Esra!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Aynur instagram! Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 31 MAYIS PUAN DURUMU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı 13:15'de yayınlanmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta veda eden yarışmacılarımız Serpil Hanım ve gelini Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise "Yağnur" oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ESRA SAĞLIK DURUMU

Hastaneye kaldırılan ve durumu düzelince stüdyoya dönen Esra, hastalığı ile ilgili, "Küçük çocuğum ve ve hastanede yatmam gerekiyor. Bu nedenle ameliyat olmaktan çekiniyorum" dedi.