Gelinim Mutfakta 25 mart puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta 25 mart bölümünün detayları

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 25 mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 25 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 25 Mart gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe Puanları verildikten sonra bir gelin %100 eleme potasında sürüklenecek. Bir başka gelin de bilezikler için şimdiden göz kırpacak. Bu hafta yarışmaya gelen Seda ilk bölümde harika puanlar alarak Aysun'un şimdiden gözünü korkuttu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART PUAN DURUMU

4 gelin ve kaynananın yarıştığı programda günü en çok puanı alıp birinci tamamlayan kişiye çeyrek altın veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi ise haftanın ödülü olan 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe gününün birincisi henüz açıklanmadı. Birinci belirlendiğinde haberimizde yer alacaktır.

Dün yayınlanan bölümde Ayten 18 puanla gün birincisi oldu ve çeyrek altının sahibi oldu. Seda ise 10 puan ile gün sonuncusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat'taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf'le birlikte yarışmaya katıldı.

Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.

Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Dudu ve kaynanası Nuray Hanım programa yeni katılan yarışmacılardır. Gelinim Mutfakta Dudu'nun tam adı Dudu Akdemirbey'dir. Gelinim Mutfakta Dudu 18 yaşındadır. Gelinim Mutfakta Dudu Yörük kızı olduğunu açıklamıştır. İddialı girişlerinin ardından gelin Dudu el lezzeti ile ilk günden çeyrek altını kazanmıştır.

Kaynanası Nuray Hanım ise Adanalı'dır. Kanal D'de yayınlanmakta olan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dudu yarışmadan kazandığı altınlar ile pandemi yüzünden yapamadığı düğününü yapmak istiyor.

Eşi sözlü iken onunla sohbet etmeye başladığını açıklayan Dudu bütün stüdyoyu şaşırtmıştı. Eşinin sözlüsünü sevmediğini ve bu yüzden onunla konuşmaya başladığını anlattı. Eşi ile genç yaşta evlenme kararı alan Dudu düğün yapamadığı için mutsuzdu. Geçtiğimiz gün yarışmaya gelerek Gelinim Mutfakta Dudu'ya sürpriz yapan eşi Samet Akdemirbey elinde gelinlik ile çıka geldi.Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat'taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf'le birlikte yarışmaya katıldı.

Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.

Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.