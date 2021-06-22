Gelinim Mutfakta 22 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?
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Gelinim Mutfakta 22 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 22 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?
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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 22 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 22 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 22 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 22 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA 22 HAZİRAN PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta 733. Bölüm Fragmanı yayında! Yağnur, Aysun'un kendisi gibi aynı saçı yaptırmasına çok sinirleniyor!

Yağnur, stüdyo kuaföründe Aysun'un kendi örgüsünün aynısını yaptırdığını görünce çok öfkeleniyor. Önce kuaförde, sonra da yayında bu yüzden Aysun'a yükleniyor. Diğer gelin ve kaynanalarda bu durum üzerine tartışmaya başlıyorlar.

Gelinim Mutfakta 22 Haziran'da Aysun gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 22 Haziran'da Aysun gelin kazandı.

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Gelinim Mutfakta 22 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? - Haberler
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