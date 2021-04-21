Gelinim Mutfakta 20 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 21 Nisan puan durumu açıklandı mı?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 20 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 21 Nisan puan durumu açıklandı mı? Soruları yanıt arıyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde gelinler acem pilavı yaptı. Kaynanalar en lezzetli pilavı yapan gelin için puan durumlarını belirleyen kişi olurken gün sonunda birinci de açıklanıyor

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Haftanın ikinci gününde acem pilavı için yarışan gelinler en yüksek puanı almak için rekabet ediyor. Öte yandan eski yarışmacı gelinlerinden biri olan Dudu, elendikten iki hafta sonra programa geri döndü. En son 22 puanla Esra gün birincisi olurken gözler 20 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Seda Sayan tarafından Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2021 Salı puan durumu ve gün birincisi açıklandı...

GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN PUAN DURUMU

Ekranların lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar arttı. Gelinim Mutfakta 20 Nisan puan durumu ile gün birincisi saat 15.30-16.30 arasında açıklandı...

PUAN DURUMU

Seda: 18

Ayten: 17

Dudu: 19

Esra: 9

GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?



Ekranların lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar arttı. Gelinim Mutfakta 21 Nisan puan durumu henüz açıklanmadı