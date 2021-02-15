Gelinim Mutfakta 15 Şubat izle! Gelinim Mutfak'ta kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu?
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 15 Şubat izle! Gelinim Mutfak'ta kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta fragman izle!
Hafta içi her gün yayınlanan, Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 15 Şubat izle! Gelinim Mutfak'ta kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu?
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta 12 Şubat Cuma günü Aysun çeyrek altının sahibi oldu. En düşük puanı Ayten ve Damla oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
12 Şubat Gelinim Mutfakta yarışmasında 92 puanla, 5 altın bileziğin sahibi Zeynep oldu. Gelinim Mutfakta 15 Şubat yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında. 15 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen isim henüz belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.