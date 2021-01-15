Gelinim Mutfakta 15 Ocak kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 15 Ocak Cuma puan durumu!
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Gelinim Mutfakta 15 Ocak kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 15 Ocak Cuma puan durumu!

15.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:45
Gelinim Mutfakta 15 Ocak kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 15 Ocak Cuma puan durumu!

Gelinim Mutfakta değişen jürisi ve ağırladığı konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta'da bu hafta kimin elendiği belli oldu. Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı? 15 Ocak Cuma haftanın birincisi kim? 15 Ocak kazanan isim kim?

Gelinim Mutfakta izleyicileri puan durumunu 15 Ocak itibari ile merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'da kimin elendiği araştırılıyor. Programda her hafta Cuma günü eleme yapılıyor. Sevilen isim Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde eleme heyecanı yaşandı. İşte elenen ve çeyrek altını kazanan isimler belli oldu. Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı? 15 Ocak Cuma haftanın birincisi kim? 15 Ocak kazanan isim kim?

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK CUMA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 15 Ocak Cuma haftanın birincisi Gizem oldu. Gizem Sancaktar 83 puan ile haftanın birincisi ve bilezikleri kazanan isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta elenen isim 57 puan ile Memduha oldu. Memduha Keçeli en düşük puanı alarak bu hafta elenen isim oldu. Bu puan sonucu ile Memduha Keçeli yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNCEL PUAN DURUMU

Gizem : 83

Aysun:81

Zeynep:74

Memduha:57

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