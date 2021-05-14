Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta bileziği kim kazandı?
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 14 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 14 Mayıs gün birincisi kim? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'da gu¨nu¨n en yu¨ksek puanını alan Yagˆnur bugu¨n c¸eyrek altının sahibi oldu
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?
5 altın bileziğin sahibi Yagˆnur oldu.