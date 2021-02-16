Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!
Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta izle! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 643. bölüm fragmanı izle!
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 1. kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!
16 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?
Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta 16 Şubat Salı günü çeyreğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışması 16 Şubat birincisi
Esra: 17
Aysun:17
Zeynep: 14
Ayten:13
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU
12 Şubat Gelinim Mutfakta yarışmasında 92 puanla, 5 altın bileziğin sahibi Zeynep oldu. Gelinim Mutfakta 15 Şubat yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında. 15 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen isim henüz belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.