Gelini ve Torunu Şehit Edilen Karakaya: Bunlar İnsan Olamaz (2)

CENAZELERİ SİVAS'A UĞURLANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyla şehit ettiği Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, askeri uçakla Kayseri'ye getirildi. Erkilet Askeri Havalanı'nda şehit Nurcan Karakaya ile oğlunun cenazelerini, kayınpederi Mustafa, kaynanası Keziban ve kayıbiraderi Ali Hasan Karakaya ile Kayseri protokolü karşıladı.

'ELİMDEN BİR ŞEY GELMEDİ, ONA YANIYORUM'

Astsubay Serkan Karakaya da şehit eşi ve bebeğinin bulunduğu uçakla geldi. Eşi ve oğlunun tabutlarının zaman zaman arkasında, zaman zaman da önünde yürüyen, ambulansa konulmalarını gözyaşları içinde izleyen Serkan Karakaya, kendisine taziye dileklerinde bulunanlara, "Elimden bir şey gelmedi, ona yanıyorum. Vatan sağolsun" dedi.

Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, Sivas'ın Şarkışla ilçesine uğurlandı.