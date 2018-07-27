Adana'da 4 Torununu ve Gelinini Evlerinden Çıkarmak İsteyen Kayınpeder, Besledikleri Kediyi Parçaladı

Adana'da A.U.'nun, oğlu M.U.'nun ceza evine düşmesinin ardından iddiaya göre evinden çıkarmak isteği gelini Z.U. ve 4 torununu korkutmak için besledikleri kediyi parçalayıp ailenin gözleri önüne attı.

''EVİN TAPUSUNU DİĞER OĞLUMUN ÜSTÜNE YAPIN''

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.U., 10 yıl önce babasına ait arsanın üzerine kendi imkanlarıyla ev yaptırdı. Daha sonra Z.U. ile evlenen M.U. işlediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılarak ceza evine konuldu. İddiaya göre oğlunun hapiste olmasını fırsat bilen A.U., yaşları 4-11 arasında olan 4 torununun annesi gelinine, 'Evin tapusunu diğer, oğlumun üzerine geçirin ve bugüne kadar oturduğunuz yılların kirası olan 30 bin lira para verin' dedi.

''KOCAM CEZA EVİNDE BEN BU PARAYI VEREMEM''

Bunun üzerine Z.U., 'Kocam ceza evinde,ben bu parayı veremem' diyerek kayınpederinin bu isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra Z.U.'nun evde olmadığı sırada dama çıkan A.U., iddiaya göre torunlarının beslediği yavru kediyi öldürüp parçalara ayırdıktan sonra, "Bu evden çıkacaksınız, yoksa sizi de böyle parçalarım" dedi. Dedelerinin kediyi parçaladığını gören küçük çocuklar ise ağlayarak odalarına saklandı. Ne yapacağının bilemeyen Z.U., polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen ekipler ise parçalanmış kediyi görünce A.U.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınan A.U., 'Tehdit ve mala zarar vermek' suçlamasıyla işlem yapılarak sevk edildiği adliyede evden uzaklaştırma verildi.

'KEDİMİZİ ÖLDÜRMESİ PSİKOLOJİMİZİ BOZDU'

Olayın ardından, Z.U.'nun ikiz olan kızlarından G.U. yaşadıklarını annesine sarılarak anlattı. Olay günü bahçede oynadıklarını söyleyen küçük kız, "Dedem, 'Sizi de bu kedi gibi parçalarım. Bu evden gideceksiniz' diye bağırdı" dedi.

Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu anlatan anne Z.U. ise "Çocuklar geceleri yataklarından sıçrayarak uyanıyor. Yavru kedimizi parçalamış, çamaşırlarımızın asılı olduğu ipi kesip ortalığı dağıtmış. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, beslediğimiz kedinin bu şekilde öldürülmesi onları çok etkiledi. Bizim evden atmaya çalışıyorlar, sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Eşim de ceza evinde olduğu için tek başıma kaldım. Tek korkum evlatlarım bana bir şey olursa sahipsiz kalırlar. Çocuklarım için yaşamak zorundayım" dedi.

'İFTARA ATIYORLAR'

Konuyla ilgili konuşan dede A.U. ise gelinin kendine iftara attığını kedi parçalama olayının doğru olmadığını öne sürdü. A.U., "Oğlum ceza evine girince, gelinime 'Gel bizimle otur' dedim. 4 torunum benim canım ciğerim. Ama kendisi bizim uyarılarımızı dinlemeyerek başına buyruk hareketlerde bulundu. Bize sürekli iftara atıyor, ben de bunun üzerine evimin çevresine güvenlik kamerasını taktırdım. Amacım yaşanılan her şeyin kayıt altında olması" dedi.