Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları

Adana'da, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasası soyulan görümce, olayın azmettiricisi olan gelinlerine tepki göstererek "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum.

Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları
29.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:20

Adana'da, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasası soyulan görümce, olayın azmettiricisi olan gelinlerine tepki göstererek "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" diye gözyaşı döktü.

Olay, 22 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 389 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Kocası Arabistan'da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği paralara altın alarak birikim yapıp evindeki kasasında saklamaya başladı. İddiaya göre; Fatma S. (27) görümcesi Sezen Nisan'in çok fazla altını olduğunu arkadaşı Bülent Ü.'ye (38) söyledi. Bülent Ü., arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile evi soymak için plan yaptı. Evin yedek anahtarını yaptıran ve Bülent Ü.'ye veren Fatma S., görümcesinin yazlığa gitmesini beklemeye başladı. Görümcesinin oğlunu "Gelin yeğenlerinizi görün" bahanesiyle arayan Fatma S. "Biz yazlıktayız" cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarını bildirdi. Bunun üzerine zanlılar eve girerek içinde 160 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı. Bu durumu komşularından öğrenen Sezen Nisan hemen evine gelip Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Polis zanlıları yakalarken, gelin Fatma S.'nin olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti. Zanlılardan Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, altının bir kısmını bularak Sezen Nisan'a teslim edildi. Ancak altın ve paraların 100 bin liralık bölümü yoktu.

"HAİN GELİN"

Gelinleri tarafından yapılan planla ziynet eşyaları çalınan Sezen Nisan, halen olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Kasamız ben evde yokken soyuldu. 15 Mayıs günü yazlığa gittim, maalesef hain bir gelinimiz var, bizim evde olup olmadığımı araştırmış. Normal bir gelin görümce ilişkisi nasıl olması gerekiyorsa bizim de öyle bir ilişkimiz vardı. Ben onun iyi gününde kötü gününde hep yanındaydım, evde kasa olduğunu biliyor yani her şeyimi bilen biriydi. Evime sürekli girip çıkan birisiydi, evde temizlik olduğunda gelip yardım ederdi. Kasamın yerini zaten biliyordu, onun görüştüğü kişiler evime gelmişler kasamı alıp gitmişler" dedi.

"ONU CİĞERİME KOYMUŞTUM, ONUN YAPTIĞI ÖLÜMLE EŞ DEĞER"

Sezen, gelinlerinden hiç şüphelenmediğine dikkat çekerek, "Hiç şüphelenmedim aramızdaki ilişki o kadar iyiydi ki anlatamam, bir abla kardeş gibiydik. Onun yaptığı nankörlüğü ömrüm boyunca unutmayacağım. Onun bu hırsızlığı yaptığını öğrenince şok oldum, ölümle eş değer bunu nasıl yaptı hala aklım almıyor. Soframda, evimde, canımda, ciğerime koymuştum onu, bana bunu yaptığına inanamıyorum. Fatma bana bu hainliği, nankörlüğü nasıl yaptın. Bana bu günleri yaşattın ya Fatma seni asla affetmeyeceğim Allah'ından bul. Benim emeğim değil, eşimin parasıydı. Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı. Eşim çalışıp bana gönderiyordu ben de harçlığımdan biriktirdim köşeye koydum 3 çocuğumun geleceğiydi. Hayatımızı çaldın gittin Fatma, Allah seni bildiği gibi yapsın" diyerek ağladı.

Sezen, polislerin çok iyi çalışıp her şeyi ortaya çıkardığını ancak 100 bin liradan fazla zararı olduğunu, bu zararın zanlılar tarafından karşılanmasını istediğini, bunun için de ayrı dava açacağını söyledi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Haber
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Haber
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hatice Çarpar Murat Dalkılıç Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kadın Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 09:21:15. #1.14#
title