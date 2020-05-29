Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları

Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları Mağdur görümce, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını soyduran gelinlerine, "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum.

29.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:03

Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları

Mağdur görümce, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını soyduran gelinlerine, "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiç bir zaman affetmeyeceğim" diyerek ağladı

ADANA - Adana'da, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını soyulan görümce, olayın azmettiricisi olan gelinlerine tepki göstererek "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiç bir zaman affetmeyeceğim" diye gözyaşı döktü.

Olay, 22 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 389 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Kocası Arabistan'da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği paralara altın alarak birikim yapıp evindeki kasasında saklamaya başladı. İddiaya göre; Fatma S.,görümcesi Sezen Nisan'in çok fazla altını olduğunu arkadaşı Bülent Ü.'ye söyledi. Bülent Ü., arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile evi soymak için plan yaptı. Evin yedek anahtarını yaptıran ve Bülent Ü.'ye veren Fatma S., görümcesinin yazlığa gitmesini beklemeye başladı. Görümcesinin oğlunu "Gelin yeğenlerinizi görün" bahanesiyle arayan Fatma S. "Biz yazlıktayız" cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarını bildirdi. Bunun üzerine zanlılar eve girerek içinde 160 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı. Bu durumu komşularından öğrenen Sezen Nisan hemen evine gelip Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Polis zanlıları yakalarken, gelin Fatma S.'nin olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti. Zanlılardan Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, altının bir kısmını bularak Sezen Nisan'a teslim edildi. Ancak altın ve paraların 100 bin liralık bölümü yoktu.

"Hain gelin"

Gelinleri tarafından yapılan planla ziynet eşyaları çalınan Sezen Nisan, halen olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Kasamız ben evde yokken soyuldu. 15 Mayıs günü yazlığa gittim, maalesef hain bir gelinimiz var bizim evde olup olmadığımı araştırmış. Normal bir gelin görümce ilişkisi nasıl olması gerekiyorsa bizim de öyle bir ilişkimiz vardı. Ben onun iyi gününde kötü gününde hep yanındaydım, evde kasa olduğunu biliyor yani her şeyimi bilen biriydi. Evime sürekli girip çıkan birisiydi, evde temizlik olduğunda gelip yardım ederdi. Kasamın yerini zaten biliyordu, onun görüştüğü kişiler evime gelmişler kasamı alıp gitmişler" dedi.

"Onu ciğerime koymuştum, onun yaptığı ölümle eş değer"

Sezen, gelininden hiç şüphelenmediğine dikkat çekerek, "Hiç şüphelenmedim aramızdaki ilişki o kadar iyiydi ki anlatamam, bir abla kardeş gibiydik. Onun yaptığı nankörlüğü ömrüm boyunca unutmayacağım. Onun bu hırsızlığı yaptığını öğrenince şok oldum, ölümle eş değer bunu nasıl yaptı hala aklım almıyor. Soframda, evimde, canımda, ciğerime koymuştum onu, bana bunu yaptığına inanamıyorum. Fatma bana bu hainliği, nankörlüğü nasıl yaptın. Bana bu günleri yaşattın ya Fatma seni asla affetmeyeceğim Allah'ından bul. Benim emeğim değil, eşimin parasıydı. Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı. Eşim çalışıp bana gönderiyordu bende harçlığımdan biriktirdim köşeye koydum 3 çocuğumun geleceğiydi. Hayatımızı çaldın gittin Fatma Allah seni bildiği gibi yapsın" diyerek ağladı.

Sezen, polislerin çok iyi çalışıp her şeyi ortaya çıkardığını ancak 100 bin liradan fazla zararı olduğunu bu zararın zanlılar tarafından karşılanmasını istediğini, bunun içinde ayrı dava açacağını söyledi.

Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ersin Korkut Serdar Ortaç Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 09:03:54. #1.15#
title