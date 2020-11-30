Gelini ile kendisini, torunlarının gözü önünde vurmuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gelini ile kendisini, torunlarının gözü önünde vurmuş

30.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:49
Gelini ile kendisini, torunlarının gözü önünde vurmuş

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, gelini Hülya B.'yi (32) tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa B.'nin (65), hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, gelini Hülya B.'yi (32) tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa B.'nin (65), hastanedeki tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeyi atlatan Mustafa B.'nin, 2 torununun gözü önünde gelinini ve kendisini vurduğu ortaya çıktı. 

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi Yazgı Sokak'ta meydana geldi. Cezaevindeki oğlunun eşi Hülya B. ile aynı apartmanda oturan Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Mustafa B., gelinine ateş etti. Hülya B., kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa B., bu kez aynı tabancayı kendisine doğru ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Silah sesinin duyulmasının ardından çevredekiler, 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan kayınpeder ile gelinini ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTILAROlay sonrası ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Hülya B., ameliyata alındı. Hülya B., ameliyat sonrası normal servise alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İntihar girişiminde bulunan Mustafa B. ise Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sol kol bölgesinden kendisini yaralayan Mustafa B., solunum cihazına bağlandı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa B.'nin de hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.TORUNLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETMİŞHülya B. ile kayınpederi Mustafa B. arasındaki tartışma sırasında, yaşları küçük 2 çocuğun da odada olduğu öğrenildi. Tartışma sonrası Mustafa B.'nin 2 torununun gözü önünde hem gelinini hem de kendisini tabancayla vurduğu ortaya çıktı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Gelini ile kendisini, torunlarının gözü önünde vurmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

İlgili Haberler

Kendisini sahte çek ile dolandıranı bacağından vurdu
Kendisini sahte çek ile dolandıranı bacağından vurdu
Oktay: 'Toplumun bütününün ihtiyaç ve önceliklerini göz önünde bulunduruyoruz'
Oktay: "Toplumun bütününün ihtiyaç ve önceliklerini göz önünde bulunduruyoruz"
Son dakika haberi: Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü
Son dakika haberi: Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Falcao Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelini ile kendisini, torunlarının gözü önünde vurmuş - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:50:09. #1.15#
title