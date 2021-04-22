Gelini ile aynı evde yakaladığı şahsı öldürdü
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Gelini ile aynı evde yakaladığı şahsı öldürdü

Gelini ile aynı evde yakaladığı şahsı öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iddiaya göre kayınpeder, gelini ile aynı odada gördüğü şahsı tabanca ile vurarak öldürdü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iddiaya göre kayınpeder, gelini ile aynı odada gördüğü şahsı tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.G. (68), gece saatlerinde oğlunun evinden gelen sesler üzerine eve bakmak için gitti. Eve giren N.G., bir süre sonra seslerin yatak odasından geldiğini fark ederek odaya gidince iddiaya göre, burada gelini F.G., (34) ile K.Ç.'yi (51) gördü. Kayınpeder tabancası ile ikilinin üzerine ateş açtı. N.G., daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve 112 Acil servis ekipleri F.G. ile K.Ç.'nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından N.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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