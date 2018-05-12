Gelini Düğüne Getiren Helikopter Düğün Alanına Düştü!

Brezilya'da gelin ve damadı bekleyen kalabalık şok bir kazayı canlı canlı izledi. Hayatlarının en önemli günü olan düğünleri için hazırlanan çift büyük bir facia atlattı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DÜŞTÜ

Düğün alanına gelini getiren helikopter davetlilerin gözü önünde düşerek alev aldı. Son anda yetişen davetliler helikopter içindekileri yara almadan kurtarmayı başardı. Apar topar helikopterden çıkarılan gelin ve damat en yakın hastane götürülerek tedavi altına alındı.

YARALANDILAR

Helikopterin daha yüksek bir seviyeden yere çakılması olasılığında can kaybına neden olabilecek bu kaza sadece yaralanma ile sonuçlandı.