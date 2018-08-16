Gelingüllü Barajı Flamingolarla Renklendi

Yozgat'ta sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı, yüzlerce flamingonun toplanma noktası haline geldi. Bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Gelingüllü Barajı bu kez de flamingolara ev sahipliği yapıyor. Son 3 yıldır ilkbahar ve sonbahar aylarında Gelingüllü Barajı'na akın eden yüzlerce flamingo, burada 2 ay dinlenip beslendikten sonra tekrar koloniler halinde göç yollarına devam ediyor. Sulak alana akın eden flamingolar, doğal güzellikleriyle görenleri kendilerine hayran bırakırken flamingoların bulunduğu Gelingüllü Barajı'na gelen vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları da anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor. Flamingolar dışında birçok kuş türünü de bünyesinde barındıran Gelingüllü Barajı, kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturuyor. Flamingoları fotoğraflamak için Gelingüllü Barajı'na gelen Alpaslan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her sene olduğu gibi bu sene de Gelingüllü Barajı'na birçok kuş türü geldi. Bu sene de yüzlerce flamingo geldi. Biz de bunları fotoğrafladık. Çok güzel görüntüler çıktı. Herkesi bekliyoruz" dedi.

(İHA)