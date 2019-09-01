Geline altın yerine mama taktılar

01.09.2019 16:45

Muğla'da sokak hayvanları için mama günü düzenleyen "Dostlara Mama" grubu üyesinin düğün töreninde, arkadaşları geline altın yerine 30 kilogram köpek maması hediye etti.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yapılan düğünde, İngilizce öğretmeni Gamze Yurdakul hayatını, Muğlaspor altyapı antrenörü Uğur Barut ile birleştirdi.

Düğün pastasının kesilmesinin ardından takı törenine geçildi.

Düğüne katılan davetliler, takı töreninde damat ve geline altın ve para takarken arkadaşları Şebnem Ateş ve Fatma Göztepe ise geline 3 kilogramlık 10 mama torbası hediye etti.

Arkadaşlarının sürprizine şaşıran gelin, "Aldığım en güzel takı. Teşekkür ediyorum." dedi.

Grup üyesi Şebnem Ateş ise şubattan beri ayda iki kez "altın günü" yerine sokak hayvanları için "mama günü" etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA