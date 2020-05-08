Gelinciklerin görsel şöleni
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Gelinciklerin görsel şöleni

Gelinciklerin görsel şöleni
08.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:54

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor.

Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi yakınlarındaki tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağ kara yolunu kullanan sürücülerin beğenisini topluyor. Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtıyor.

Araçlarıyla geçerken gelincikleri fark edenler de durup çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Gelinciklerin görsel şöleni

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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