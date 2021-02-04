Gelincik Tepesi'ndeki deprem konutları nisanda teslim edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gelincik Tepesi'ndeki deprem konutları nisanda teslim edilecek

04.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:34
Gelincik Tepesi'ndeki deprem konutları nisanda teslim edilecek

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya'da depremzedeler için Gelincik Tepesi'nde inşa edilen konutların nisan ayında hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya'da depremzedeler için Gelincik Tepesi'nde inşa edilen konutların nisan ayında hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Malatya'da evleri ağır hasar gören depremzedeler için Gelincik Tepesi'nde inşa edilen konutlarda sona gelindi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahveci, depremde kent merkezinde toplamda 2 bin 50 konutun, kırsalda ise toplamda 550 evin ağır hasar gördüğünü belirterek, "Şimdi baktığımızda ise bu evlerin yerlerine yenilerinin yapıldığını ve yüzde 80 oranında bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Buna istinaden yapımı devam eden diğer konutlarımızın da çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şu ana kadar Gelincik Tepesi bölgesinde toplamda 650 konutun yapımı tamamlandı. Kalan 850 konutu da inşallah nisan sonuna yetiştireceğiz ve hak sahiplerine teslimlerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Defne Samyeli Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelincik Tepesi'ndeki deprem konutları nisanda teslim edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:39:18. #1.16#
title