Gelincik Tepesi'ndeki deprem konutları nisanda teslim edilecek

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya'da depremzedeler için Gelincik Tepesi'nde inşa edilen konutların nisan ayında hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Malatya'da evleri ağır hasar gören depremzedeler için Gelincik Tepesi'nde inşa edilen konutlarda sona gelindi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahveci, depremde kent merkezinde toplamda 2 bin 50 konutun, kırsalda ise toplamda 550 evin ağır hasar gördüğünü belirterek, "Şimdi baktığımızda ise bu evlerin yerlerine yenilerinin yapıldığını ve yüzde 80 oranında bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Buna istinaden yapımı devam eden diğer konutlarımızın da çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şu ana kadar Gelincik Tepesi bölgesinde toplamda 650 konutun yapımı tamamlandı. Kalan 850 konutu da inşallah nisan sonuna yetiştireceğiz ve hak sahiplerine teslimlerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş