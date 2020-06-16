Gelincik otomobilin motoruna girdi BARTIN'da bir otomobilin motor bölümüne giren gelincik itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarak karanlıkta kayboldu.

BARTIN'da bir otomobilin motor bölümüne giren gelincik itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarak karanlıkta kayboldu.Bartın'da, Alp K., İstanbul'dan gelen misafirlerini Kırtepe Mahallesi'ndeki bir otele yerleştirmek için aracını otoparka bıraktı. Bu sırada, motorun alt kısmından gelen sesleri duyan Alp K., motora giren bir gelincik gördü. Gelinciği çıkarmak için uzun uğraşlar veren Alp K., başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Ekipler motor bölümündeki gelinciği çıkarmak için uğraştı. Bu sırada araçtan çıkan gelincik gecenin karanlığından mahalle arasında kayboldu.

Kaynak: DHA