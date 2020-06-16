Gelincik otomobilin motoruna girdi
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Gelincik otomobilin motoruna girdi

BARTIN'da, bir otomobilin motor bölümüne giren gelincik, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Gelincik otomobilin motoruna girdi
16.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:07
BARTIN'da, bir otomobilin motor bölümüne giren gelincik, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. 

Bartın'da yaşayan Alp K., İstanbul'dan gelen misafirlerini Kırtepe Mahallesi'ndeki bir otele yerleştirmek için aracını otoparka bıraktı. Bu sırada, motorun alt kısmından gelen sesleri duyan Alp K., motora giren bir gelincik gördü. Gelinciği çıkarmak için uzun uğraşlar veren Alp K., başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Ekipler, motor bölümündeki gelinciği çıkarmak için uğraşırken, araçtan çıkan gelincik kaçarak uzaklaştı.


- Bartın

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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