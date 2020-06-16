Gelincik otomobilin motoruna girdi BARTIN'da, bir otomobilin motor bölümüne giren gelincik, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

BARTIN'da, bir otomobilin motor bölümüne giren gelincik, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Bartın'da yaşayan Alp K., İstanbul'dan gelen misafirlerini Kırtepe Mahallesi'ndeki bir otele yerleştirmek için aracını otoparka bıraktı. Bu sırada, motorun alt kısmından gelen sesleri duyan Alp K., motora giren bir gelincik gördü. Gelinciği çıkarmak için uzun uğraşlar veren Alp K., başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Ekipler, motor bölümündeki gelinciği çıkarmak için uğraşırken, araçtan çıkan gelincik kaçarak uzaklaştı.

- Bartın

Kaynak: DHA