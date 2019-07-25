Gelin ve kaynana aynı tezgahta halı dokuyor

Muş'ta devlet desteğiyle açılan halı kursuna katılan gelin ve kaynana, aynı tezgahta halı dokuyarak hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İŞ-KUR desteğiyle Aile Destek Merkezi'nde açılan halı kursuna katılan gelin Ayşe Bozkurt ile kaynanası Sibel Bozkurt, Muş'a özgü farklı renklerdeki motifleri halılara işliyor.

Günde yaklaşık 2 bin ilmek atarak halı, kilim ve seccade dokuyan gelin kaynana, evdeki birlikteliklerini aynı tezgahta da sürdürerek çevredeki kadınlara örnek oluyor.

Sunay Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Sibel Bozkurt, geliniyle halı kursuna katılarak meslek öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık 5 aydır kursta eğitim gördüğünü ifade eden Bozkurt, "Gelinimle aynı tezgahta çalışıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanarak ailemize ekonomik katkı sağlıyoruz. Tam olarak mesleği öğrendikten sonra iş yeri açmayı düşünüyoruz." dedi.

Gelin Ayşe Bozkurt da meslek öğrenmek amacıyla kursa katıldığını belirterek, kaynanasıyla iş yeri açmayı planladıklarını aktardı.

ADEM Koordinatörü Emel Alakuş ise İŞ-KUR desteğiyle açılan halı kursuna kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kurs'ta 2 usta öğreticiyle 30 kursiyere eğitim verdiklerini dile getiren Alakuş, "Kursa katılan kadınlar halı, kilim ve Ankara tiftiği ile seccade yapıyor. Kadınlar için güzel bir ortam oluşturuldu. İŞ-KUR tarafından da ekonomik destekler veriliyor. Meslek öğrenen kadınlar kendi işini kurabilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA