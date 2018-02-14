Gelin ve damattan Mehmetçiğe asker selamı

Sevgililer Günü'nde nikah kıydıran çiftler Mehmetçiği unutmadı

SİVAS - Sivas'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler aylar öncesinden randevu alarak nikah salonları akın etti. Nikah kıydıran bazı çiftler Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiği unutmadı.

Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Bu özel günde 20 çift, nikah kıydırarak hayatlarını birleştirdi. 14 Şubat'ta nikahlarını kıydıran çiftlerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Nikah kıydıran çiftler Suriye'nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiği unutmayarak asker selamı verdiler.

En büyük sevgiyi vatanı için canların veren şehitlerin ve Mehmetçik'lerin hak ettiğini söyleyen çiftler terörle mücadele eden askerlere fedakarlıklarından dolayı teşekkür ettiler.