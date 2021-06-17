Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var
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Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Kültür Sanat

- Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var Mardin'de evlilik hazırlıkları yapan çiftler, dış mekan çekimleri için Zinciriye Medresesi yolunu tutuyor.

- Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var

MARDİN - Mardin'de evlilik hazırlıkları yapan çiftler, dış mekan çekimleri için Zinciriye Medresesi yolunu tutuyor. Zinciriye Medresesi, yurt dışından gelen çiftleri de ağırlıyor.

Mardin'de hüküm süren son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih tarafından 1385 yılında yaptırılan Sultan İsa Medresesi hala tüm ihtişamıyla ayakta dururken, evlenen çiftlerin dış çekim için en çok tercih ettiği mekan oldu. Yurt dışından da gelen çiftler, buraya gelip dış mekan çekimlerini gerçekleştiriyor.

Dış çekim için Zinciriye Medresesini tercih ettiklerini kaydeden gelin Sevim Belli, "Mardinliyim, evleniyorum. Öncelikle mutlu günümüzü güzel şehrimiz Mardin'de geçirmek istedik. Hatta daha önce yeşil alana gitsek mi diye düşünürken, daha sonra Mardin'i yansıtan görüntülerimizin olmasını istedik. Burayı tercih ettik. Özellikle ben bu kubbelerin yanında fotoğraf çekinmeyi istiyordum. Bundan dolayı Zinciriye Medresesi'ndeyiz" dedi.

"Mardin bir sanat eseri, bu mutlu günümüzde bu sanat eserinin bir parçası olmak istedik"

Zinciriye Medresesine fotoğraf çekmek için çevre illerden gelin ve damat adaylarının geldiğini belirten damat Rıdvan Kavrar, "Mardin bir sanat eseri. Biz de bu mutlu günümüzde bu sanat eserinin bir parçası olmak istedik. Özellikle çevre illerden Diyarbakır, Şanlıurfa gibi yerlerden gelip burada fotoğraf çektiriyorlar. Bu mutlu günümüzde burada bulunmak istedik" diye konuştu.

İsveç'ten düğün fotoğrafı çekmek için Mardin'e gelen damat Bilgehan Özdemir, "İsveç'ten buraya fotoğraf çekmek için geldik. Mardin'in güzel bir tarihi mekanı olduğu için burayı tercih ettik. Hem konumu hem yüksek oluşu çok güzel. En güzel günümüzü burada fotoğraf ve videolarla şekillendirmek istedik" şeklinde konuştu.

Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var
Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var
Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var
Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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