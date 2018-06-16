Gelin ve Damat, AK Parti'nin Sivas Mitingine Katıldı

- AK Parti'nin Sivas mitingi

Gelin Nurgül Gülle ile damat Usame Acıpınar'dan detaylar

Miting alanından detaylar

Miting alanından detay görüntü

Gelin ve damadın miting alanına gelişleri

Gelin ve damadın konuşmaları SİVAS - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katıldı. Miting alanına bugün düğünleri olan Nurgül Gülle ile Usame Acıpınar ise gelin ve damatlığı ile katılması dikkati çekti.