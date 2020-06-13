Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu
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Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu

Antalya'da maskelerini takarak kendileri için hazırlanan araçlı konvoy yerine ata binen gelin ve damat, görenleri şaşırttı.

Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu
13.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:41

Antalya'da maskelerini takarak kendileri için hazırlanan araçlı konvoy yerine ata binen gelin ve damat, görenleri şaşırttı. Çift, kentin en işlek caddesinde araç konvoyu eşliğinde atlarıyla ilerledi.

Antalya'da evlenecek olan çift için araçlı konvoy düzenledi. Konvoy trafikte seyir halinde ilerlerken, gelin ve damat ise atla yolun kenarından ilerledi. Damat beyaz ata binerken, gelin de eşini arkadan kahverengi atla takip etti. Çifti atların üzerinde gören sürücüler ise o anları cep telefon kameralarıyla kaydetti.

Yener Ulusoy bulvarında çekilen görüntülerde çiftin yüzlerinde maske olduğu, bazen yol kenarından, bazen de kaldırımdan yavaş yavaş ilerledikleri görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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