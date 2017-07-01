Gelin ve Damadın Bisikletli Düğün Konvoyu

Erzincan'da yeni evlenen çift, düğüne davetli katılan arkadaşlarıyla kent merkezinde bisikletle dolaştı.



Bisikletliler Derneği Erzincan Temsilciliği görevinin ardından şu anda "Kalbin İçin Pedalla" projesini yürüten Tayfun Gündüz, hayatını Ceren Gündüz ile birleştirdi.



Düğün merasimi öncesi alışılmışın dışında bir yola başvuran Gündüz çifti, arkadaşlarıyla bisikletlerini süsleyip kent merkezinde düğün konvoyu oluşturdu.



Kentin en kalabalık caddelerinden araç yerine "bisiklet konvoyuyla" geçen çiftin en mutlu günlerinde "bisiklet binmeyi özendirme" amacıyla yaptığı bu faaliyet ilgiyle izlendi.



Damat Tayfun Gündüz, yaptığı açıklamada, herkesi sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmaya teşvik etmek için böyle bir yola başvurduklarını söyledi.



Derneğin temsilciliğini yaptığı dönemlerde birçok kez bisiklet turu gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, şöyle devam etti:



"Şimdi de yürüttüğüm proje için böyle bir etkinliği yapmak istedim. Bu güzel günümde sevenlerimle beraber bisiklet turu yapıyoruz. Eşimle beraber bisiklete bindik. Bununla Erzincan'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Bisikleti, doğayı seviyoruz. Motorlu araçlara hayır diyoruz."



Gelin Ceren Gündüz de eşi dolayısıyla bisiklet binmeye başladığını dile getirerek "Bisikletle düğün konvoyu yaparak burada bir ilke imza atıyoruz. Bisiklet binmeyi çok sevdim, herkese tavsiye ediyorum." dedi.