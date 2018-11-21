Gelin ve 2 Görümcesine Hırsızlık Gözaltısı

SAMSUN'da iki ayrı adresten hırsızlık yaptıkları belirlenen Buse Y. (20) ve eşinin kız kardeşleri A.Y. (17) ile M.Y. (16) yakalanarak gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gelen hırsızlık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü eliplerince soruşturma başlatıldı. İki farklı adresten toplamda 9 bin TL, altın kolye ve cep telefonu çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelileri Buse Y. ve görümceleri A.Y. ile M.Y. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Samsun