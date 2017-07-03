Gelin Kınasına Gidenleri Taşıyan Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde gelin kınasına giden bir aileyi taşıyan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde kına eğlencesine gidenlerin bulunduğu 35 KE 3880 plakalı otomobile, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen pikap çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle takla atana otomobilde bulunan Bahar Engin (24), Songül Engin (27), İbrahim Birsin (28) ve Sevda Engin (21) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otomobile çarptıktan sonra kaza yerinden kaçtığı ileri sürülen pikap ve sürücüsünü bulmak için MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



- Mardin