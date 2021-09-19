Gelin-kaynana ortaklığı

ERZURUM'da kendi iş yerini açmak için 20 yıl çalışıp para biriktiren Gülten Turan (48), hayalini, gelini Esra Turan'la (24) gerçekleştirdi. Erzurum'un coğrafi işaret belgeli su böreği, mantı, kete ve baklava üretimi yapan iş yerini açan Gülten Turan, hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum'da yaşayan 5 çocuk annesi Gülten Turan, kendi iş yerini açma hayaliyle 20 yılda çeşitli işlerde çalıştı. Bir taraftan inşaat işçiliği yapan eşine yardım eden diğer yandan da para biriktiren Gülten Turan, hayalini 3 yıl önce büyük oğlu Erdoğan'la evlenen gelini Esra Turan'a açtı. Gülten Turan biriktirdiği paraları, Esra Turan ise düğününde takılan altınları bir araya getirip Palandöken'in Yıldızkent semtinde su börekçisi açtı. Torunu Esila'nın (2) ismini verdikleri iş yerinde Erzurum'un coğrafi işaret belgeli su böreği, kete, mantı, baklava gibi hamur işi ürünleri üreten Gülten Turan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.