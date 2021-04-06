Gelin kaynana el ele verdi, fide üretip satıyor
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Gelin kaynana el ele verdi, fide üretip satıyor

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Gelin kaynana el ele verdi, fide üretip satıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin bahçelerini fide üretim merkezine çeviren gelin-kaynana, 1 TL'ye sattıkları fideler ile pandemi sürecinin olumsuzluklarını avantaja çevirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin bahçelerini fide üretim merkezine çeviren gelin-kaynana, 1 TL'ye sattıkları fideler ile pandemi sürecinin olumsuzluklarını avantaja çevirdi.

Mahmutlu Mahallesi Derebaşı Sokak'ta yaşayan 75 yaşındaki Şadiye Aydın, gelini Arife Aydın ile evin bahçesinde oluşturdukları alanı fide üretim merkezine çevirdi. Gelin kaynana 1 TL'ye sattıkları fideler ile korona virüsün stresli günlerinde üretim yaparak gelir sağladı.

Başarmanın ve kazanmanın gururunu yaşayan gelin kaynana, gençlere hayat şartları ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmadan uğraşacakları bir alanları olması gerektiğini söyledi.

75 yaşındaki Şadiye Aydın toprakla uğraştığı için sağlıklı ve mutlu olduğunun altını çizerek, "Fide satıyorum. Patlıcan, biber, domates, salatalık her fideyi üretiyorum. Elim ayağım toprağa değdiği için mutluyum. 1 TL'ye satıyorum fideleri. Eşim emekli ama bununla 40 senedir uğraşıyorum. Bununla 5 çocuğumu okuttum. Bunlar bana mutluluk, moral veriyor. Herkes kendine bir uğraş bulsun hiçbir şey bulamazlar ise çiçekle uğraşsınlar. Genellikle gelin kaynana bir olsun mutlu olsun" dedi.

Arife Aydın ise "Kayınvalidem hepimizden çok çalıştı. Burada bunlarla uğraşmak bizleri ve onu dinç tuttu, bizlere huzur verdi. Dışarıda pandemiyi hatırlamadı bile. Pandemi ile birlikte en küçük toprağı olan bile ekmeye başladı ve fide satışları hızlandı. Şuan herkes gelip soruyor, alıyor" diye konuştu. - ADANA

Gelin kaynana el ele verdi, fide üretip satıyor
Gelin kaynana el ele verdi, fide üretip satıyor
Gelin kaynana el ele verdi, fide üretip satıyor
Gelin kaynana el ele verdi, fide üretip satıyor
Gelin kaynana el ele verdi, fide üretip satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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